LivePerson Atlyginimai

LivePerson atlyginimas svyruoja nuo $24,097 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $402,000 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų LivePerson. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $86.9K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $184K
Techninių programų vadovas
Median $400K

Produkto dizaineris
Median $132K
Administracijos asistentas
$24.1K
Verslo analitikas
$54.8K
Klientų aptarnavimas
$137K
Duomenų analitikas
$62.4K
Duomenų mokslo vadovas
$235K
Duomenų mokslininkas
Median $142K
Žmogiškieji ištekliai
$143K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$252K
Rinkodara
$120K
Produkto vadovas
$132K
Programų vadovas
$201K
Projektų vadovas
$402K
Personalo specialistas
$166K
Sprendimų architektas
$135K
DUK

Didžiausią atlyginimą LivePerson gauna Projektų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $402,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LivePerson yra $139,395.

