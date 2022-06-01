Bendrovių katalogas
Thrive Global
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Thrive Global Atlyginimai

Thrive Global atlyginimas svyruoja nuo $126,500 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $418,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Thrive Global. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produkto dizaineris
Median $127K

UX dizaineris

Programinės įrangos inžinierius
Median $204K
Produkto vadovas
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Verslo analitikas
$129K
Duomenų mokslo vadovas
$214K
Produkto dizaino vadovas
$259K
Personalo specialistas
$219K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$206K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Thrive Global gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $418,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thrive Global yra $209,863.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Thrive Global

Susijusios bendrovės

  • Rally Health
  • HealthifyMe
  • Hinge Health
  • Blink Health
  • Owlet
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai