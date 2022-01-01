Bendrovių katalogas
Hinge Health
Hinge Health Atlyginimai

Hinge Health atlyginimas svyruoja nuo $48,540 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $353,225 Produkto dizaino vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Hinge Health. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $175K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $240K
Produkto vadovas
Median $232K

Verslo operacijos
$142K
Verslo operacijų vadovas
$147K
Verslo analitikas
$124K
Korporacijų plėtra
$271K
Duomenų analitikas
$133K
Duomenų mokslininkas
$271K
Finansų analitikas
$234K
Pramonės dizaineris
$261K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$75K
Rinkodara
$118K
Rinkodaros operacijos
$158K
Produkto dizaineris
$48.5K
Produkto dizaino vadovas
$353K
Projektų vadovas
$116K
UX tyrinėtojas
$207K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Hinge Health kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Didžiausią atlyginimą Hinge Health gauna Produkto dizaino vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $353,225. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Hinge Health yra $166,550.

Kiti ištekliai