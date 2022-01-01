Bendrovių katalogas
thredUP
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

thredUP Atlyginimai

thredUP atlyginimas svyruoja nuo $91,728 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $226,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų thredUP. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Verslo analitikas
$134K
Klientų aptarnavimas
$101K
Rinkodara
Median $115K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Produkto vadovas
$91.7K
Programinės įrangos inžinierius
Median $226K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą thredUP gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $226,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija thredUP yra $115,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų thredUP

Susijusios bendrovės

  • Under Armour
  • URBN
  • Poshmark
  • The RealReal
  • Columbia Sportswear
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai