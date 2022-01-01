Bendrovių katalogas
Under Armour
Under Armour Atlyginimai

Under Armour atlyginimas svyruoja nuo $32,401 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $284,415 Mados dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Under Armour. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $128K
Produkto vadovas
Median $96.8K
Duomenų mokslo vadovas
$240K

Duomenų mokslininkas
Median $118K
Mados dizaineris
$284K
Žmogiškieji ištekliai
$172K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$165K
Rinkodara
$162K
Rinkodaros operacijos
$86.2K
Mechanikos inžinierius
$123K
Personalo specialistas
$107K
Pardavimai
$32.4K
Kibernetinio saugumo analitikas
$163K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$190K
DUK

Didžiausią atlyginimą Under Armour gauna Mados dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $284,415. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Under Armour yra $144,903.

Kiti ištekliai