Bendrovių katalogas
Thomson Reuters
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Thomson Reuters Atlyginimai

Thomson Reuters atlyginimas svyruoja nuo $6,509 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $385,000 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Thomson Reuters. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Product Manager $102K
Director $169K
Produkto dizaineris
Median $90.3K

UX dizaineris

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Duomenų mokslininkas
Median $87.1K
Pardavimai
Median $385K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $233K
UX tyrinėtojas
Median $63.7K
Žmogiškieji ištekliai
Median $372K
Verslo operacijos
$159K
Verslo analitikas
$24.6K
Verslo plėtra
$122K
Štabo vadovas
$164K
Klientų aptarnavimas
$6.5K
Duomenų analitikas
$17.4K
Duomenų mokslo vadovas
$127K
Finansų analitikas
$7.5K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$16.8K
Teisiniai reikalai
$118K
Valdymo konsultantas
$96.7K
Rinkodara
$76.4K
Projektų vadovas
$124K
Pardavimų inžinierius
$112K
Kibernetinio saugumo analitikas
$122K
Sprendimų architektas
$122K
Techninis rašytojas
$17.5K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

The highest paying role reported at Thomson Reuters is Pardavimai with a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thomson Reuters is $96,714.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Thomson Reuters

Susijusios bendrovės

  • OpenText
  • LexisNexis
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai