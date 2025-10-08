DevOps inžinierius kompensacija in Switzerland Swisscom įmonėje svyruoja nuo CHF 124K per year Software Engineer lygiui iki CHF 155K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Switzerland paketo suma yra CHF 138K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swisscom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
