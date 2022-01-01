Directory delle Aziende
TELUS
TELUS Stipendi

L'intervallo di stipendi di TELUS va da $10,107 in compensazione totale all'anno per un Klientų aptarnavimas all'estremità inferiore a $135,281 per un Programų inžinierius all'estremità superiore.

$160K

Programų inžinierius
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

DevOps inžinierius

Produkto vadovas
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Produkto dizaineris
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX dizaineris

Duomenų mokslininkas
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketingas
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Programų vadovas
Median $85K
Verslo analitikas
Median $56.2K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $76.8K
Duomenų analitikas
Median $37.1K
Duomenų mokslo vadovas
Median $110K
Sprendimų architektas
Median $129K

Duomenų architektas

Vadybos konsultantas
Median $95.6K
Verslo operacijos
$101K
Verslo operacijų vadovas
$96.9K
Verslo plėtra
$99.3K
Kabineto viršininkas
$92.6K
Kopijų rašytojas
$88.4K
Klientų aptarnavimas
$10.1K
Finansų analitikas
$76.8K
Aparatinės įrangos inžinierius
$75.2K
Žmogiškieji ištekliai
$66.4K
Informacinių technologijų specialistas
$11.6K
Rinkodaros operacijos
$104K
Mechanikos inžinierius
$72.9K
Produkto dizaino vadovas
$107K
Projektų vadovas
$14.5K
Pardavimai
$55.4K
Techninis programų vadovas
$89.6K
Pasitikėjimas ir saugumas
$41.7K
UX tyrėjas
$88.2K
Il ruolo più pagato segnalato in TELUS è Programų inžinierius at the L6 level con una compensazione totale annuale di $135,281. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in TELUS è di $86,649.

