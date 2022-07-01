TDS Atlyginimai

Bendrovių katalogas
TDS
TDS atlyginimas svyruoja nuo $44,765 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $140,700 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų TDS. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $87K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Buhalteris
$70.2K
Klientų aptarnavimas
$44.8K

Duomenų mokslininkas
$51.2K
Pardavimai
$141K
Rizikos kapitalo investuotojas
$56.7K
DUK

Didžiausią atlyginimą TDS gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $140,700. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TDS yra $63,444.

