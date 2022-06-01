Bendrovių katalogas
STR
STR Atlyginimai

STR atlyginimas svyruoja nuo $143,000 bendros metinės kompensacijos Mechanikos inžinierius žemiausiame taške iki $205,774 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų STR. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $145K

Tyrimų mokslininkas

Duomenų mokslininkas
Median $160K
Mechanikos inžinierius
Median $143K

Projektų vadovas
$206K
Sprendimų architektas
$196K

Cloud Security Architect

DUK

Didžiausią atlyginimą STR gauna Projektų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $205,774. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija STR yra $160,000.

