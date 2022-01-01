Bendrovių katalogas
STORD Atlyginimai

STORD atlyginimas svyruoja nuo $134,325 bendros metinės kompensacijos Techninių programų vadovas žemiausiame taške iki $271,350 Štabo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų STORD. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $167K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Štabo vadovas
$271K
Duomenų mokslininkas
$164K

Produkto vadovas
$202K
Techninių programų vadovas
$134K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

STORD kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą STORD gauna Štabo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $271,350. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija STORD yra $167,000.

