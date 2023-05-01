Bendrovių katalogas
Spirit Airlines Atlyginimai

Spirit Airlines atlyginimas svyruoja nuo $91,800 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $143,100 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Spirit Airlines. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Produkto vadovas
Median $143K
Duomenų analitikas
$91.8K
Projektų vadovas
$124K

Programinės įrangos inžinierius
Median $100K
DUK

Didžiausią atlyginimą Spirit Airlines gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $143,100. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Spirit Airlines yra $111,908.

