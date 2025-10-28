Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Societe Generale įmonėje svyruoja nuo ₹1.69M per year L1 lygiui iki ₹2.69M per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹1.96M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Societe Generale bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
