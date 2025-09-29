Bendrovių katalogas
ServiceTitan
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Techninis rašytojas

  • Visi Techninis rašytojas atlyginimai

ServiceTitan Techninis rašytojas Atlyginimai

Vidutinė Techninis rašytojas bendra kompensacija in United States ServiceTitan įmonėje svyruoja nuo $127K iki $178K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ServiceTitan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$138K - $167K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$127K$138K$167K$178K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Techninis rašytojas pateikimų įmonėje ServiceTitan kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

ServiceTitan kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Techninis rašytojas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

ServiceTitan in United States में Techninis rašytojas के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $177,625 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ServiceTitan में Techninis rašytojas भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $127,094 है।

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų ServiceTitan

Susijusios bendrovės

  • Gigamon
  • SkyKick
  • Involta
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai