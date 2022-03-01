Bendrovių katalogas
Schrödinger
Schrödinger Atlyginimai

Schrödinger atlyginimas svyruoja nuo $29,678 bendros metinės kompensacijos Sprendimų architektas žemiausiame taške iki $207,060 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Schrödinger. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/15/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $171K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$144K
Produkto vadovas
$207K

Projektų vadovas
$199K
Sprendimų architektas
$29.7K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Schrödinger kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Schrödinger gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $207,060. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Schrödinger yra $171,000.

