Bendrovių katalogas
Roper Technologies
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Roper Technologies Atlyginimai

Roper Technologies atlyginimas svyruoja nuo $2,902 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $149,250 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Roper Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Verslo analitikas
$63.3K
Klientų aptarnavimas
$2.9K
Duomenų mokslininkas
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkto dizaineris
$80.4K
Programinės įrangos inžinierius
$122K
Sprendimų architektas
$149K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Roper Technologies gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $149,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Roper Technologies yra $101,400.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Roper Technologies

Susijusios bendrovės

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai