Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Sandvine įmonėje svyruoja nuo ₹1.29M per year Software Engineer I lygiui iki ₹2.03M per year Senior Software Engineer I lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹1.65M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sandvine bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --


