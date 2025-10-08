Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Robinhood įmonėje svyruoja nuo $200K per year L1 lygiui iki $469K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $272K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Robinhood bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Robinhood kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
100%
METAI 1
Robinhood kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)