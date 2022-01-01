Bendrovių katalogas
Upstart
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Upstart Atlyginimai

Upstart atlyginimas svyruoja nuo $142,572 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $448,833 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Upstart. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Produkto vadovas
L5 $339K
L6 $438K
Duomenų mokslo vadovas
Median $438K
Duomenų analitikas
Median $165K
Finansų analitikas
Median $200K
Personalo specialistas
Median $210K
Verslo analitikas
$189K
Žmogiškieji ištekliai
$279K
Produkto dizaineris
$143K
Programų vadovas
$194K
Kibernetinio saugumo analitikas
$185K
Techninių programų vadovas
$344K
Rizikos kapitalo investuotojas
$279K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Upstart kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Upstart gauna Programinės įrangos inžinierius at the L6 level su metine bendra kompensacija $448,833. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Upstart yra $279,353.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Upstart

Susijusios bendrovės

  • SoFi
  • LendingClub
  • Virtu Financial
  • PJT Partners
  • OnDeck
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai