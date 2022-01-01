Bendrovių katalogas
Interactive Brokers
Interactive Brokers Atlyginimai

Interactive Brokers atlyginimas svyruoja nuo $11,558 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų specialistas (IT) žemiausiame taške iki $400,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Interactive Brokers. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/25/2025

Programinės įrangos inžinierius
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Kibernetinio saugumo analitikas
Median $280K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $400K

68 30
Verslo operacijos
$109K
Duomenų analitikas
$116K
Duomenų mokslininkas
$132K
Žmogiškieji ištekliai
$85.4K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$11.6K
Teisės
$106K
Rinkodara
$106K
Produkto dizaineris
$174K
Produkto vadovas
$99.5K
Projektų vadovas
$189K
Teisių įgijimo grafikas

10%

METAI 1

15%

METAI 2

15%

METAI 3

15%

METAI 4

15%

METAI 5

15%

METAI 6

15%

METAI 7

Akcijų tipas
RSU

Interactive Brokers kompanijoje RSUs taikomas 7 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 5th-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 6th-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 7th-METAI (15.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Interactive Brokers gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $400,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Interactive Brokers yra $160,026.

