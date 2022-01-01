Bendrovių katalogas
Replicated
Replicated Atlyginimai

Replicated atlyginimas svyruoja nuo $170,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $245,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Replicated. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/24/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $170K
Pardavimų inžinierius
$216K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$245K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Replicated kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.04% per periodą)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.04% per periodą)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.04% per periodą)

Didžiausią atlyginimą Replicated gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $245,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Replicated yra $215,761.

