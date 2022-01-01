Directory delle Aziende
PathAI
PathAI Stipendi

L'intervallo di stipendi di PathAI va da $109,450 in compensazione totale all'anno per un Produkto dizaineris all'estremità inferiore a $411,045 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di PathAI. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Mašininio mokymosi inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $170K
Biomedicinos inžinierius
$164K

Duomenų mokslininkas
Median $210K
Produkto dizaineris
$109K
Pardavimai
$255K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$411K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in PathAI è Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $411,045. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in PathAI è di $187,750.

Altre risorse