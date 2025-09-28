Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Qualtrics įmonėje svyruoja nuo $159K per year L3 lygiui iki $510K per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $202K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualtrics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
$362K
$208K
$131K
$23.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Qualtrics kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
