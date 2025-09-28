Bendrovių katalogas
Qualtrics
Qualtrics Cybersecurity Analyst Atlyginimai

Vidutinė Cybersecurity Analyst bendra kompensacija Qualtrics įmonėje svyruoja nuo $113K iki $158K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualtrics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$122K - $148K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$113K$122K$148K$158K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Qualtrics kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozicijai Qualtrics siekia metinę bendrą kompensaciją $157,760. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Qualtrics jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozicijai yra $112,880.

