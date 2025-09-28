Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in India PriceLabs įmonėje svyruoja nuo ₹1.12M iki ₹1.57M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą PriceLabs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
