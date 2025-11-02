Bendrovių katalogas
Pandora Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Panama Pandora įmonėje svyruoja nuo PAB 39.5K iki PAB 55.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Pandora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Pandora kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Pandora in Panama siekia metinę bendrą kompensaciją PAB 55,252. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Pandora Duomenų analitikas pozicijai in Panama yra PAB 39,534.

