Grubhub
Grubhub Stipendi

L'intervallo di stipendi di Grubhub va da $19,632 in compensazione totale all'anno per un Produkto dizaineris all'estremità inferiore a $320,000 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Grubhub.

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Produkto vadovas
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $320K

Duomenų mokslininkas
Median $150K
Verslo analitikas
Median $95K
Duomenų analitikas
Median $140K
Duomenų mokslo vadovas
Median $185K
Buhalteris
$126K
Verslo operacijos
$296K
Verslo operacijų vadovas
$125K
Finansų analitikas
$87.6K
Žmogiškieji ištekliai
$74.6K
Marketingas
$51K
Rinkodaros operacijos
$103K
Partnerių vadovas
$115K
Produkto dizaineris
$19.6K
Programų vadovas
$160K
Atrankos specialistas
$101K
Pardavimai
$128K
Sprendimų architektas
$85.6K

Duomenų architektas

Techninis programų vadovas
$101K
UX tyrėjas
$98K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

40%

ANNO 1

30%

ANNO 2

15%

ANNO 3

15%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Grubhub, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 40% si matura nel 1st-ANNO (40.00% annuale)

  • 30% si matura nel 2nd-ANNO (7.50% trimestrale)

  • 15% si matura nel 3rd-ANNO (3.75% trimestrale)

  • 15% si matura nel 4th-ANNO (3.75% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Grubhub, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Grubhub gemeldet wurde, ist Programinės įrangos inžinerijos vadovas mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $320,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Grubhub gemeldet wurde, beträgt $127,379.

Altre risorse