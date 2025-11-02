Bendrovių katalogas
Panda Restaurant Group
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Panda Restaurant Group Verslo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Verslo analitikas bendra kompensacija in China Panda Restaurant Group įmonėje svyruoja nuo CN¥101K iki CN¥138K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Panda Restaurant Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CN¥108K - CN¥131K
China
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CN¥101KCN¥108KCN¥131KCN¥138K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Panda Restaurant Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Panda Restaurant Group in China siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥138,035. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Panda Restaurant Group Verslo analitikas pozicijai in China yra CN¥101,147.

