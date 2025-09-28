Bendrovių katalogas
Niagara Bottling
Niagara Bottling Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Mechanikos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Niagara Bottling įmonėje yra $120K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Niagara Bottling bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Niagara Bottling
Mechanical Engineer
Diamond Bar, CA
Iš viso per metus
$120K
Lygis
-
Bazinis
$120K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Niagara Bottling?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Niagara Bottling in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $172,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Niagara Bottling Mechanikos inžinierius pozicijai in United States yra $127,000.

