Meijer
Meijer Stipendi

L'intervallo di stipendi di Meijer va da $100,500 in compensazione totale all'anno per un Verslo operacijos all'estremità inferiore a $180,900 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Meijer. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
Median $127K
Programų inžinierius
Median $106K
Verslo operacijos
$101K

Duomenų analitikas
$132K
Produkto dizaineris
$123K
Produkto vadovas
$147K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$173K
Sprendimų architektas
$181K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Meijer è Sprendimų architektas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $180,900. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Meijer è di $129,169.

