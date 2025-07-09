Bendrovių katalogas
Minsait
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Minsait Atlyginimai

Minsait atlyginimas svyruoja nuo $23,619 bendros metinės kompensacijos Techninių programų vadovas žemiausiame taške iki $48,536 Valdymo konsultantas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Minsait. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $40.2K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
Median $31.4K
Duomenų analitikas
Median $26.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Duomenų mokslininkas
$38.3K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$46.4K
Valdymo konsultantas
$48.5K
Techninių programų vadovas
$23.6K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Minsait gauna Valdymo konsultantas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $48,536. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Minsait yra $38,258.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Minsait

Susijusios bendrovės

  • Airbnb
  • PayPal
  • Netflix
  • Snap
  • Spotify
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai