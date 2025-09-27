Bendrovių katalogas
ManTech
ManTech Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas kompensacijos in United States paketo suma ManTech įmonėje yra $144K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ManTech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ManTech
Technical Project Manager
Washington, DC
Iš viso per metus
$144K
Lygis
Project Manager III
Bazinis
$144K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
7 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai ManTech?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai ManTech in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $165,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ManTech Techninių programų vadovas pozicijai in United States yra $144,000.

Kiti ištekliai