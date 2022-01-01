Bendrovių katalogas
ManTech Atlyginimai

ManTech atlyginimas svyruoja nuo $61,690 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $216,240 Programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ManTech. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $120K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
Median $125K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $130K

Sprendimų architektas
Median $143K
Duomenų mokslininkas
Median $148K
Techninių programų vadovas
Median $144K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$181K
Produkto dizaineris
$79.6K
Programų vadovas
$216K
Projektų vadovas
$196K
Personalo specialistas
$61.7K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$145K
DUK

Didžiausią atlyginimą ManTech gauna Programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $216,240. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ManTech yra $143,400.

