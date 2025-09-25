Bendrovių katalogas
Lazer Technologies
Lazer Technologies Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Canada Lazer Technologies įmonėje svyruoja nuo CA$82.3K iki CA$115K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lazer Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$89.1K - CA$104K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$82.3KCA$89.1KCA$104KCA$115K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Lazer Technologies?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Lazer Technologies in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$115,223. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lazer Technologies Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Canada yra CA$82,302.

