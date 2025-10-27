Bendrovių katalogas
HNTB
HNTB Statybos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Statybos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma HNTB įmonėje yra $90K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HNTB bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
HNTB
Civil Engineer
Boston, MA
Iš viso per metus
$90K
Lygis
Mid
Bazinis
$90K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai HNTB?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Water Resources Engineer

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Statybos inžinierius pozicijai HNTB in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $115,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija HNTB Statybos inžinierius pozicijai in United States yra $90,000.

Kiti ištekliai