Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in India HighLevel įmonėje svyruoja nuo ₹47.9K iki ₹68.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HighLevel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
