Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in India Healthium Medtech įmonėje svyruoja nuo ₹3.7M iki ₹5.39M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Healthium Medtech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!