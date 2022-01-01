Bendrovių katalogas
Gilead Sciences
Gilead Sciences Atlyginimai

Gilead Sciences atlyginimas svyruoja nuo $89,550 bendros metinės kompensacijos Rizikos kapitalo investuotojas žemiausiame taške iki $349,238 Korporacijų plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Gilead Sciences. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $140K
Duomenų mokslininkas
Median $223K
Finansų analitikas
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programų vadovas
Median $212K
Projektų vadovas
Median $178K
Verslo analitikas
Median $263K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $220K
Produkto vadovas
Median $170K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $295K
Biomedicinos inžinierius
$151K
Korporacijų plėtra
$349K
Duomenų mokslo vadovas
$208K
Teisiniai reikalai
$291K
Valdymo konsultantas
$156K
Rinkodaros operacijos
$141K
Produkto dizaineris
$203K
Produkto dizaino vadovas
$182K
Kibernetinio saugumo analitikas
$182K
Sprendimų architektas
$254K

Duomenų architektas

Techninių programų vadovas
$244K
Rizikos kapitalo investuotojas
$89.6K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Gilead Sciences kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Kiti ištekliai