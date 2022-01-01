Bendrovių katalogas
Regeneron
Regeneron Atlyginimai

Regeneron atlyginimas svyruoja nuo $75,000 bendros metinės kompensacijos Biomedicinos inžinierius žemiausiame taške iki $238,085 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Regeneron. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/24/2025

Duomenų mokslininkas
Median $210K
Biomedicinos inžinierius
Median $75K
Programinės įrangos inžinierius
Median $105K

Automatikos inžinierius
$89.6K
Duomenų analitikas
$109K
Duomenų mokslo vadovas
$199K
Elektros inžinierius
$117K
Įkūrėjas
$96.5K
Mechanikos inžinierius
$111K
Produkto vadovas
$199K
Programų vadovas
$181K
Sprendimų architektas
$238K
Rizikos kapitalo investuotojas
$184K
DUK

Didžiausią atlyginimą Regeneron gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $238,085. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Regeneron yra $117,316.

