Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Genesys įmonėje svyruoja nuo $92.4K per year L1 lygiui iki $181K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $140K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Genesys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
