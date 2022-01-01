Bendrovių katalogas
Ultimate Software
Ultimate Software Atlyginimai

Ultimate Software atlyginimas svyruoja nuo $70,745 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $189,945 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške.

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $110K
Verslo analitikas
$99.5K
Duomenų mokslininkas
$190K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$70.7K
Produkto dizaineris
$76.9K
Produkto vadovas
$184K
The highest paying role reported at Ultimate Software is Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,945. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ultimate Software is $104,875.

