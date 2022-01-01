Bendrovių katalogas
General Motors
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Dženerał Motors, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Svetainė
    1908
    Įkūrimo metai
    155,000
    Darbuotojų skaičius
    $10B+
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų General Motors

    Susijusios bendrovės

    • Ford Motor
    • Allstate
    • DISH Network
    • Canadian Tire
    • ConocoPhillips
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai