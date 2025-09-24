Sprendimų architektas kompensacija in Canada Ericsson įmonėje svyruoja nuo CA$143K per year JS6 lygiui iki CA$157K per year JS7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$158K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ericsson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
