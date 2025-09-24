Bendrovių katalogas
Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in India paketo suma Ericsson įmonėje yra ₹5.66M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ericsson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹5.66M
Lygis
JS6
Bazinis
₹5.34M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹314K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Ericsson?

₹13.98M

Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Ericsson in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹7,759,813. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ericsson Duomenų mokslininkas pozicijai in India yra ₹5,474,866.

