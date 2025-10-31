Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United States DRW įmonėje svyruoja nuo $251K iki $350K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DRW bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!