Akuna Capital
Akuna Capital Stipendi

L'intervallo di stipendi di Akuna Capital va da $65,325 in compensazione totale all'anno per un Buhalteris all'estremità inferiore a $425,071 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Akuna Capital. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Programų inžinierius
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Kiekybinis kūrėjas

Backend programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $260K
Duomenų mokslininkas
Median $225K

Buhalteris
$65.3K
Verslo operacijos
$108K
Finansų analitikas
$127K
Informacinių technologijų specialistas
$221K
Projektų vadovas
Median $155K
Atrankos specialistas
$99.5K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Akuna Capital è Programų inžinierius at the Senior Software Engineer level con una compensazione totale annuale di $425,071. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Akuna Capital è di $179,209.

