Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States DRW įmonėje svyruoja nuo $203K per year L2 lygiui iki $387K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $259K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DRW bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
