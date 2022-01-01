DraftKings Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di DraftKings va da $86,028 in compensazione totale all'anno per un Atrankos specialistas all'estremità inferiore a $302,625 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di DraftKings. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Programų inžinierius
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L7 $249K
L6 $303K
Produkto vadovas
L8 $205K
L7 $193K

Verslo analitikas
Median $112K
Duomenų mokslininkas
Median $175K
Duomenų analitikas
Median $90K
Produkto dizaineris
Median $148K
Duomenų mokslo vadovas
$265K
Finansų analitikas
$159K
Marketingas
$124K
Programų vadovas
$92.5K
Atrankos specialistas
$86K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In DraftKings, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in DraftKings è Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the L6 level con una compensazione totale annuale di $302,625. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in DraftKings è di $175,000.

Altre risorse