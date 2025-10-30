Bendrovių katalogas
Cresta Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas kompensacijos in Canada paketo suma Cresta įmonėje yra CA$396K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cresta bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$396K
Lygis
L3
Bazinis
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Cresta?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Cresta kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Cresta in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$406,298. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cresta Personalo specialistas pozicijai in Canada yra CA$395,824.

