Collective Health Atlyginimai

Collective Health atlyginimas svyruoja nuo $65,325 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $502,500 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Collective Health. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $195K
Produkto vadovas
Median $138K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $250K

Verslo operacijų vadovas
$97.5K
Verslo analitikas
$65.3K
Duomenų analitikas
$88.4K
Duomenų mokslininkas
$124K
Finansų analitikas
$149K
Produkto dizaineris
$170K
Pardavimai
$503K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Collective Health kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Collective Health gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $502,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Collective Health yra $143,625.

